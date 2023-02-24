شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يحسم مصير راشفورد من المشاركة في نهائي كأس كاراباو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالكشف مصير ماركوس راشفورد من المشاركة أمام نيوكاسل، في كأس كاراباو.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نيوكاسل، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وخرج راشفورد مُصابًا، خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره برشلونة، في الدوري الأوروبي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لـ تين هاج: لا أعرف إذا كان راشفورد سيكون متاحًا يوم الأحد أم لا.

وتابع: اللاعبون يتوافدون الآن إلى التدريبات، وعلينا إجراء فحوصات طبية، لقد أجرينا بعضًا منها في الأمس ولكن كان ذلك بعد وقت قصيرمن المباراة، ولذلك لا يمكننا الحكم.

وأتم: علينا انتظار التشخيص الطبي الكامل، بنسبة 100%.