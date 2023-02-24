التنسيقية تشارك بمنتدى "فرص الأعمال التجارية والصناعية في أفريقيا"

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى منتدى "فرص الأعمال التجارية والصناعية فى أفريقيا"، والذى نظمه جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، بالشراكة مع البنك الأفريقى للتنمية.

بدأ المنتدى بكلمات ترحيب من السفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتور عبده مختار، مدير التنمية الصناعية بالبنك الأفريقى للتنمية.

رحب يحيى الواثق بالله الوزير المفوض التجارى، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوفد التنسيقية والحضور، وأفاد أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المصرية تجاوزت 120 شركة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الاعمال ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الافريقي برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك.

وشاركت النائبة الدكتورة غادة على كمتحدث فى الجلسة الرئيسية بالمنتدى والتى أدارها الوزير مفوض على باشا، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجارى، والتى دارت حول سبل تطوير الأعمال التجارية للمصدرين المصريين داخل القارة الأفريقية، وكيفية التشبيك بين مؤسسات التنمية والتمويل والقطاع الخاص.

وأوضحت غادة على أنه يجب استثمار وجود الإرادة السياسية القوية للتوسع الاقتصادى داخل العنق الإفريقى قائلة نحن جميعاً هنا للأخذ بيد المصنعين والمستثمرين فى وجود بنك التنمية الافريقى لمساعدتهم على التغلب على تحدياتهم.

وتابعت أن هناك من التحديات التى تواجه تعزيز التعاون والتجارة البينية داخل القارة، منها نقص شديد فى المعلومات حول إمكانيات الدول واحتياجات الدول الاخرى، فمن لا يمتلك المعلومة لا يمتلك قرار دخول السوق، ولذلك أطلب من بنك التنمية الافريقى المساعدة فى تمويل إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تفاعلية تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال فى الدول الأفريقية لاختصار كل خطوات العمليات اللوجيستية والتجارية، بالإضافة إلى توفير معلومات عن حجم السوق المستهدف، وشركاء الأعمال المحتملين، والنظرة العامة التنافسية، والطريق المناسب إلى قنوات السوق، وتفضيلات العملاء، وبيئة الأعمال، وغيرها من المعلومات التى من شأنها أن تساعد فى إدارة وتقليل مخاطر دخول السوق، وتقدم مدخلات مفصلّة لصياغة استراتيجية دخول السوق، بالإضافة إلى خفض تكاليف أنشطة أبحاث السوق.

شارك ضمن وفد التنسيقية النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب والنائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سالم مسئول لجنة التسويق السياسى بالتنسيقية، وأسامة الرفاعى عضو المنتدى الاقتصادى.