شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم ندوة تثقيفية لـ"طلاب جامعة السلام بمصر" حول إنجازات المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تثقيفية، لطلاب جامعة السلام بمصر، حول مبادرة "حياة كريمة"، بالتعاون مع جامعة السلام، وذلك لتعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات بالمبادرة، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالخالق صقر رئيس مجلس الأمناء وبحضور الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية

ورحب الدكتور طارق محمدي خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء بمسئولي مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعة، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنجازات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من بينهم محافظة الغربية وما نشاهده على أرض الواقع من تنفيذ لكافة المشروعات المختلفة.

كما أوضح عن استعداد جامعة السلام بمصر للمشاركة في المبادرة وذلك تفعيلاً لدورها في خدمة المجتمع، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية في خدمة أهالي القرى بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن الجامعة لديها إمكانيات، وتخصصات تؤهلها للمشاركة في المبادرة من خلال مستشفيات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي داخل الجامعة، وحرص على توجيه الدعوة لطلاب الجامعة بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة الفعالة.

كما أشاد الدكتور مختار مبروك نائب رئيس الجامعة بمدى نجاح المبادرة والإقبال الكبير عليها والتي تظهر بشكل جلي وواضح على أرض الواقع في تطوير القرى المصرية.

كما قامت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، وهبه سالمان منسق مركز قطور لمؤسسة حياة كريمة بالغربية باستعراض جهود المبادرة داخل المحافظة والتي عملت على توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.