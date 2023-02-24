شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك في ندوة "تأثير مخاطر الوعي" بالمجلس الأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نظمتها لجنتي مواجهة التطرف والإرهاب ولجنة الشباب، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت عنوان " النشء والشباب ومخاطر تأثير الوعى".

وتحدث النائب طارق الخولى، خلال كلمته بالندوة، حول المتغيرات التى طرأت على الوعي المصري خلال السنوات الأخيرة، ودور المعنيين في الدولة في مواجهة صناعة ذلك الوعي وتدعيمه بالمعلومات الصحيحة و المنضبطة، مشيرا إلى أن الشباب المصري يحتاج للتفكير والتدبر قبل أن يردد أي معلومة و يتأكد من مصدرها بشكل صحيح.

في السياق نفسه، تحدث النائب محمد السباعي، حول ضرورة وجود وعي حقيقي، يعتمد على استقراء كل المعلومات و تفنيدها بشكل صحيح، وذلك يرجع للشخص نفسه، الذى يجب أن يكون لديه أدوات فرز حقيقية وموضوعية حول كل الأخبار الواردة إليه، محذرا من وجود وعي مزيف أو وعي غير حقيقي قد يؤثر على حكم بعض الأفراد.

و أضاف النائب محمد السباعي خلال كلمته، أن خلال السنوات الماضية مورس حرب تغييب للوعي وترسيخ لحالات اليأس والإحباط لدي الشباب المصري لإفقادها الثقة في دولتنا ومؤسساتنا ، ونحن في مرحلة تتطلب على كل شاب أو فتاة أن يحدد هدفه بعناية و يكتبه و يحاول تحقيقه، حتي لا يتسرب اليأس والاحباط إليه في ظل غياب الهدف الواضح، وإبراز دور القدوة الحقيقية التى يمكن أن يستنير منها الطريق.

فيما قال الزميل زكى القاضى، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، بأن غياب مفهوم الوعي، أدي لصناعة وعي مزيف، وهو أمر خطير للغاية، في ظل غياب القدوة و الثقافة، مما يستدعي على الجميع الانتباه لما يتم من محاولات لتشكيل وعي مزيف، و ضرورة دعم الشباب بالنماذج الملهمة، والقدوة التى يمكن أن تنير لهم الطريق.

وشارك من التنسيقية كلا من النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، و النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و كان في استقبالهم الزميل زكى القاضى، عضو التنسيقية وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما حضر الندوة كلا من الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة مواجهة التطرف والارهاب، ومدير مكتبة الاسكندرية، والدكتورة مني الحديدى مقرر لجنة الشباب، و من أعضاء اللجنتين والمشاركين كلا من الدكتور عبد الوهاب جودة، والدكتور ماجد عياد، والدكتور عبد الغني هندى، و الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، والدكتور حسين حسني، والدكتور مسعد عويس، والكاتب الصحفى حازم الملاح، بالاضافة للمستشار أيمن فؤاد، و الزميل مؤمن ممدوح عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما شارك في فعاليات الندوة عدد من الموظفين ومن الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعدد كبير من شباب الجامعات.