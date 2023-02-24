شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: من المهم التركيز على غرس الهوية الوطنية والانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه من المهم أن نركز على أهمية غرز الهوية الوطنية والإنتماء، لافتا إلى أن مجلس الأمناء استغرق وقتا كبيرا فى مناقشة ملف الثقافة والهوية الوطنية، وما ينبثق منها خلال وسائل الإعلام المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف جمال الكشكى خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن هذا الملف ينعكس على المستقبل فى أى شئ يستقبله المتلقى سواء فى المجال السياسى والثقافى والفن أو الرياضة، موضحا أن 3 متغيرات هزوا الثبات الوطنى لدى جيل كامل.

تابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن من ضمن المتغيرات الربيع العربى، وحالة الفوضى الإعلامية واللامسئولية، والتربص باستخدام وسائل الإعلام، وفى 2019 جاءت كورونا التى ضربت الإعلام بشكل عام فى مقتل اقتصاديا وغيرت طرق التعامل، وجاءت بعدها المرحلة الثالثة وهى الأزمة الروسية الأوكرانية.