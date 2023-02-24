شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام بوتر يكشف مستقبل أوباميانج مع تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، بالكشف مستقبل بيير إيمريك أوباميانج لاعب الفريق، مع فريقه الإنجليزي.

وقرر بوتر استبعاد أوباميانج من قائمة تشيلسي، في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوتر لـ صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، بالكشف مستقبل أوباميانج وحقيقة رحيله عن الفريق الإنجليزي: إنه ينافس على مكان في الفريق.

وتابع: لديه استجابة جيدة للموقف، هو متاح للاختيار والمشاركة.

وأتم: بالنظر إلى النتائج التي لدينا، فأنت تقبل النقد، هذا عادل، كان المزاج هنا دائمًا إيجابيًا ومحترمًا، هذا لا يعني أن الأمر سهل على الإطلاق.

وبسبب استبعاد بوتر لـ أوباميانج في المباريات الآخيرة بالدوري الإنجليزي، آثار التكهنات إلى اقتراب رحيل اللاعب الجابوني عن صفوف الفريق الإنجليزي.