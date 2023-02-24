انت الان تتابع خبر مصر تطلق "حورس 1" الى الفضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، شريف صدقي، إن "إطلاق القمر الصناعي حورس 1، يأتي في إطار التعاون الإستراتيجي بين مصر والصين، في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية".

وأضاف في بيان، أن "الشراكة بين القاهرة وبكين، تشمل أيضًا، تأسيس مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية"، لافتًا إلى أن "حورس 1"، هو بداية لمجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد، التي يجري تطويرها بين فريقين من الخبراء من مصر والصين، بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الاصطناعية".



وأوضح أن "حورس 1"، عبارة عن قمر صناعي للاستشعار عن بعد، يحمل على متنه كاميرا تصوير عالية الدقة، وهو ما يسهم بخدمة العديد من القطاعات، على سبيل المثال تحديد أنواع التربة في مصر والأجواء المحيطة بها، ومن ثم إمكانية تحديد أفضل أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها فيها، ما يعظم من الإنتاجية، وبالتالي مردود إيجابي على الأمن الغذائي".

ولفت صدقي إلى أن القمر الصناعي "حورس 1"، سيساعد أيضًا، في رصد جميع مصادر المياه، والذي بات من الموضوعات المهمة، كما أنه يمكن من القدرة على التنبؤ بالكوارث الطبيعية، مثل: التصحر، وتحرك الكثبان الرملية، والسيول، وتآكل الشواطئ، وغيرها.

وأشار إلى أن "القمر الجديد يمكنه من خلال التصوير عالي الدقة في الفضاء، رصد أي تعديات على الأراضي، أو وجود زراعات مخالفة، من مواد مخدرة وخلافه، وإمكانية تحديدها".

