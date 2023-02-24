غداً.. التشكيلة الاساسية للريال في ديربي العاصمة امام اتلتيكو

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت قائمة الميرينجي عودة الفرنسي أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب الثنائي رودريجو، ودافيد ألابا للإصابة، بجانب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الغائب عن الفريق منذ فترة.

محمد يوسف

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