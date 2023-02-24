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غداً.. التشكيلة الاساسية للريال في ديربي العاصمة امام اتلتيكو

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت قائمة الميرينجي عودة الفرنسي أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب الثنائي رودريجو، ودافيد ألابا للإصابة، بجانب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الغائب عن الفريق منذ فترة.

وفيما يلي قائمة الريال:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويز لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - أودوريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجر.

خط الوسط: تونس كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - داني سيبايوس.

خط الهجوم: أيدين هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو دياز - ألفارو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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