شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: مصر صاحبة تجربة رائدة في صناديق الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يوجد لدينا نوع جديد من الصناديق؛ وهى الصناديق الاجتماعية والخدمية التي يمكن من خلالها استهداف مشروعات جديدة لخلق فرص عمل وسلام اجتماعي.

وأشار النائب أكمل نجاتي، إلى أن الصندوق السيادي تم تقسيم رأس المال به إلى أربعة صناديق فرعية، ونجحت مصر في عمل تجارب لخلق سلاسل إمداد جديدة، والأجمل خلق فرص عمل دائمة.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.