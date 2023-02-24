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البرازيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ساو باولو

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاع المدني، أن "هناك 53 ضحية في ساو سيباستياو (SP) وواحد في أوباتوبا".

واضاف: "حتى الآن، تم التعرف على 47 جثة (16 رجلا و16 امرأة بالغة و15 طفلا)، وتم الإفراج عنها لدفنها".

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "البحث عن عشرات المفقودين مستمر".


وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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