انت الان تتابع خبر البرازيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ساو باولو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاع المدني، أن "هناك 53 ضحية في ساو سيباستياو (SP) وواحد في أوباتوبا".

واضاف: "حتى الآن، تم التعرف على 47 جثة (16 رجلا و16 امرأة بالغة و15 طفلا)، وتم الإفراج عنها لدفنها".

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "البحث عن عشرات المفقودين مستمر".



وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.