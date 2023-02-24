انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة: روسيا قد ترسل طائرات مقاتلة إلى إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي في تصريح للصحفيين أن "الولايات المتحدة لديها معلومات بأن إيران شحنت دانات مدفعية ودبابات إلى روسيا في تشرين الثاني، وأن روسيا تقدم "تعاونا دفاعيا غير مسبوق" في مقابل ذلك، بما يشمل الصواريخ والإلكترونيات والطائرات المقاتلة".وأضاف، أن "إيران تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية".