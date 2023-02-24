انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يعلن المباشرة باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "باشر باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين عبر منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي وذلك التزاما بتوجيهات البنك المركزي العراقي".

ودعا، المسافرين الى جلب المستمسكات الثبوتية الخاصة المطلوبة من قبل البنك المركزي العراقي لغرض المنصة الالكترونية وهي ( هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة - وبطاقة السكن ) بالإضافة الى جواز السفر وتذكرة السفر وتذكرة صعود الطائرة ( boarding) اثناء عملية شراء الدولار من منفذ المصرف".

