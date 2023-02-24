انت الان تتابع خبر المندلاوي ووفد بحريني يؤكدان أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير" استقبل رئيس الوفد البحريني عبد النبي سلمان، والوفد المرافق له من اعضاء مجلس النواب والشورى".

واضاف البيان ان "المندلاوي رحب برئيس الوفد البحريني الذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يستضيفه العراق من الفترة (٢٣-٢٦) من الشهر الجاري".



واكد على "اهمية انجاح المؤتمر واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة، فضلاً عن تنسيق المواقف في الملفات والقضايا التي تخدم الشعوب العربية".