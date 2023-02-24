شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الهوية الوطنية بالحوار الوطنى: نسعى للحفاظ على الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الهوية الوطنية والثقافة بالحوار الوطنى، إننا كمواطنين نابعين من الهوية الوطنية وفى خدمتها والحفاظ عليها، موضحا أن كل محافظة وإقليم لها هويتها وكل هذا التعدد يصب فى مصلحة وطن متماسك.

وأضاف أحمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز،: لنا هويات لكننا هوية واحدة نحاول الحفاظ عليها، وكلما كانت القيود التى تنسج هذه الهوية متعددة الألوان كلما كان النسيج أكثر قوة، لافتا إلى أن طبيعة الصراع تختلف من الثقافة الموجهة التى كنا نعتمد عليها ذى قبل وكانت أسلوب مناسب لثقافة الحوار.

تابع مقرر مساعد لجنة الهوية الوطنية والثقافة بالحوار الوطنى، نريد أن نوصل محتوى به هوية وطنية وأمن قومى وثقافة راقية، ومحتوى فنى وثقافى وسياسى، ونستخدم فيه بشكل أكبر الوسائط الحديثة المتنوعة.