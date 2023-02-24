انت الان تتابع خبر أول خريجة لمعهد الفنون.. وفاة فنانة عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنانة الكبيرة ازادوهي صاموئيل والذي وافتها المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".وأضاف، أن "الفنانة الراحلة ولدت في عام 1942م، وتعد اول خريجة لمعهد الفنون الجميلة 1962 وهي عملت ممثلة في مسارح بغداد وتعتبر من رواد المسرح العراقي منذ عام 1954م. كما تعتبر من أكثر الممثلات العراقيات نشاطا وغزارة ومشاركة بمسرحيات هامة في تاريخ المسرح العراقي".

وهكذا فتحت الفنانة آزادوهي للفنانات العراقيات الاخريات من بعدها، بدخولها الشجاع كأول فتاة إلى معهد الفنون الجميلة ببغداد آنذاك وفي قسم الفنون المسرحية الآفاق الواسعة أمام من انخرط بعدها لاحقا لدراسة فن التمثيل من الفنانات العراقيات، فتدفقن ببطء على المعهد في السنه الثانية من دراستها ، وكانت الفنانة هناء عبد القادر ثم جاءت من بعدها سميه داوود، وبعد سنتين كان من طلاب المعهد فوزية الشندي، ورؤيا رؤوف، وساهره أحمد، وشوبو محمد، ومنيره عباس، بلقيس الكرخي، واللاتي اصبحن فنانات كبيرات بعدها.

وقدمت ازادوهي صموئيل اثناء دراستها في معهد الفنون الجميلة مسرحيات ابرزها: (المثري النبيل) تأليف: مولير اخراج :جعفر علي، ومسرحية (عطيل) لشكسبير - واخراج : جاسم العبودي ، ومسرحية (اوديب ملكا) لسوفوكلس - اخراج : جعفر السعدي ، ومسرحية (فيما وراء الافق) للكاتب المسرحي اونيل - واخراج الراحل : بهنام ميخائيل وغيرها من الاعمال المسرحية.

وعملت مع العديد من الفرق المسرحية العراقية وابرزها الفرقة العراقية المشهورة (فرقة المسرح الفني الحديث)، وقدمت العديد من الاعمال المسرحية مابين 1954 - 1958 مسرحيات : (ايراد ومصرف)و( حرمل وحبة سوده)و(ست دراهم)و( آني امك ياشاكر)و( اهلا بالحياة)و(فوانيس)و( صوره جديده )و( مسألة شرف )و( المفتاح)و( النخله والجيران)و( الخرابه ).

وعملت ازادوهي صموئيل منذ صعودها خشبة المسرح مع العديد من المخرجين المسرحيين الكبار امثال : جعفر السعدي وابراهيم جلال وجاسم العبودي وقاسم محمد وبهنام ميخائيل وبدري حسون فريد ومحسن العزاوي وجعفر علي وغيرهم من العمالة في المسرح .

