انت الان تتابع خبر الدولار يحلق ويصل لأعلى مستوى في 7 أسابيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدت بيانات الوظائف الأميركية القوية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر بشأن انفتاحهم على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم إلى محو الخسائر التي تكبدها الدولار منذ بداية العام.وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير.

ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، بعد أن ارتفع 2.5 بالمئة هذا الشهر.

