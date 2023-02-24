انت الان تتابع خبر أوكرانيا تستلم أول دبابة "ليوبارد2" من بولندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والدبابة هي الأولى من 14 مركبة وعدت بها الحكومة البولندية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وحضر رئيس الوزراء البولندي إلى كييف لتوجيه إشارة دعم "واضحة" لأوكرانيا، مع مرور عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة البولندية، الجمعة، على تويتر.



وكتب بيوتر مولر "بعد عام على بدء الحرب الروسية، توجه رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى كييف لتوجيه إشارة دعم واضحة جديدة إلى الدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا، حسب "فرانس برس".

ولعبت بولندا، وهي حليف رئيسي لأوكرانيا، دورا أساسيا في إقناع الحلفاء الأوروبيين بالتبرع بآليات ثقيلة لأوكرانيا، بينها دبابات، وهي خطوة عارضتها عدة دول حتى وقت قريب، وفقا لـ"رويترز".

