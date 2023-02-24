انت الان تتابع خبر فوز للصناعة على نفط البصرة وتعادل للزوراء والكرخ في الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هدف الصناعة الوحيد عبر اللاعب كريست ازيكياس عند الدقيقة (60). وفي مباراة جرت وقائعها على ملعب الساحر أحمد راضي، حسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة الزوراء والكرخ. وسجل للزوراء علي يوسف في الدقيقة (45 + 2)، وعلي بسام في الدقيقة (84).



أما أهداف الكرخ فسجلت عبر اللاعب نهاد محمد في الدقيقة (67) وجعفر عبيس في الدقيقة (88). أما أهداف الكرخ فسجلت عبر اللاعب نهاد محمد في الدقيقة (67) وجعفر عبيس في الدقيقة (88).