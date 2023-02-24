سقطوا في قبضة الجيش الروسي .. زيلنسكي يوجه رسالة للأسرى الأوكرانيين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تترك وراءها أيًا من مواطنيها الذين يظلون في الأسر؛ إثر العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي -في خطاب بمناسبة الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية الشاملة، أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "أريد أن أخاطب أولئك الذين ما زالوا ينتظرون.. أوكرانيا لم تتخل عنكم ولم تنسكم، بطريقة أو بأخرى سوف نحرر كل أراضينا".. مضيفا "سنفعل كل شيء من أجل عودة أوكرانيا.. ولجميع الذين أُجبروا الآن على البقاء في الخارج سنقاتل ونعيد كل واحد من جنودنا الأسرى".

وتابع قائلا "أنه على الرغم من الهجمات الصاروخية الكبيرة المستمرة وانقطاع التيار الكهربائي، فإن الأوكرانيين يرون ضوء هذا النصر حتى في الظلام".

وأعرب رئيس أوكرانيا عن امتنانه لجيش من المتطوعين، قائلا "لقد أصبحنا واحدًا، صحفيونا ووسائل إعلامنا هم جبهة موحدة تكافح ضد الأكاذيب والذعر، لقد أصبحنا عائلة واحدة ولم يعد هناك غرباء بيننا".. موضحا أن العام الماضي كان مليئا بالألم والحزن والإيمان والوحدة.

جدير بالذكر أنه في 24 فبراير 2022، أعلنت روسيا تنفيذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، بعد ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة بالبلاد.