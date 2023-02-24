شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للمركز المصرى تكشف استحواذ محافظات الصعيد على جملة الأعمال لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، ووصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 97.3%، أما عن القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، وفي المجال التعليمي وصلت نسبةإنشاء المدارس 48.8%، وفي مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، وفي مجال الري تم تنفيذ 247 مشروعًا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 كيلومترًا وبتكلفة وصلت 8.60 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأةصناعية على المجاري المائية، وتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعةالمصارف المكشوفة، وأيضًا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

وفي محافظة سوهاج؛ وبشكل عام وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بمختلف قرى سوهاج، ضمن المبادرةالرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه. حيث تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة تضم 30 وحدة محلية، تحتويعلى 181 قرية بتوابعها البالغة 1123 تابعًا.

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كلالمجالات: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياهوالكهرباء.

● في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 460 مشروعًا: منها 140 مشروع شبكات انحدار بنسبةتنفيذ 73.7%؛ و156 محطة رفع؛ و156 خط طرد بنسبة تنفيذ 71.8%؛ و8 محطات معالجة.

● في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا؛ منها 132 مد وتدعيم بنسب تنفيذ 96.7%، و3 محطات تنقية،و2 خطوط ناقلة.

● في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 218 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 44 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%،بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدات صحية جديدة بنسبة تنفيذ 88.6%، إلى جانب إنشاء 25 مركزًا طبيًا بنسبة تنفيذ 85.9%، و35 نقطةإسعاف بنسبة تنفيذ 100%؛ هذا إلى جانب إنشاء 4 مستشفيات مركزية.

● في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدةمحلية قروية.

● في مجال الشباب والرياضة: تم إنشاء وتطوير 48 مركز شباب بقرى ومراكز محافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم رفعكفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديد.

● في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%؛ شملت مركز إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، ووحدة الطبالبيطري، ومركز تجميع الألبان.

● في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات، بنسبة تنفيذ 100%؛ وفي مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

● في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 97.2%،؛ منهم مركزي تأهيل اجتماعي علىمستوى المركز، و14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات مجتمعية على مستوى القرية.

● في مجال الطرق: بلغ إجمالي المشروعات 30 مشروعًا بإجمالي 115 كم.