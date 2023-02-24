نائب التنسيقية: إطلاق منصة "حوار" خطوة جادة لتعزيز المشاركة المجتمعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية "حوار"، يتيح مزيدا من مساحات الاتصال بين المواطنين والحكومة، موضحا أنها خطوة جادة لتعزيز مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية فى مصر.

وقال "بدوي"، إنه سبق وتقدم بمقترح لإنشاء منصة حوراية الكترونية، تهدف لاشراك المواطنين من خلال طرح آرائهم فى مختلف القرارات المطروحة والقضايا المجتمعية المثارة، يسهم فى الوصول إلى نتائج مرضية للجميع والنهوض بمختلف القطاعات، لافتا إلى ان إطلاق منصة”حوار يعتبر من أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن تلك الخطوة جاءت فى الوقت المناسب خاصة أنها تأتي بالتزامن مع قرب انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح لسيسي خلال حفل افطار الأسرة المصرية، كمبادرة تعزز من حالة الحوار المجتمعي التي تشهده البلاد وتهيئ الأجواء لانطلاق الحوار.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك 10 دول تستخدم المشاركة المجتمعية الإلكترونية وحققت من خلالها نجاحات كثيرة فى التواصل مع مواطنيها، من خلال الاتاحة للمواطنين التعبير عن ارائهم فى مختلف القضايا المجتمعية.