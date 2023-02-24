شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فرنانديز يثير الجدل من جديد بتعليقه الساخر من رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي برونو فرنانديز، نجم نادي مانشستر يونايتد، على التعليق عن ما حدث فى مواجهة الأمس أمام برشلونة، فى إياب دور ال32 من منافسات الدوري الأوروبي، والتى أنتهت بتفوق الشياطين الحمر بنتيجة 1/2وإقصاء الفريق الكتالوني.

وأكد فرنانديز أن السبب فى الفوز وهذا الظهور المميز فى الأشهر الأخيرة،أن الفريق يلعب كمجموعة وكتلة واحدة، كما أن العلاقة بين الجميع تلمؤها الحب من قبل اللاعبين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الفريق داخل الملعب.

وأضاف فرنانديز أن الفريق تخلص من بعض اللاعبين، والتى تقوم باللعب لأنفسها فقط دون الإهتمام لأمر الفريق، لذلك فإن اليونايتد على القمة الآن، سواء فى الإطار المحلي أو الأوروبي، فى إشارة واضحة وصريحة على زميله البرتغالي رونالدو.

وتعد هذه المناسبة، ليست الأولي التى يتسبب فرنانديز فى إثارة الجدل خلالها، حيث قام اللاعب بإدلاء بعض التصريحات المشابهة، بعدما تخطي الفريق عقبة السيتي فى آطار مواجهات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



هاج يعبر عن رأيه من المنافس القادم

وعلى الجانب المقابل،أكد تين هاج بأنه لا يهتم بمنافس الفريق القادم، أو ما ستسفر عنه القرعة لخصم اليونايتد القادم فى الدوري الأوروبي، مؤكدا أن تركيزه الحالي منصبا فقط على مواجهة نيوكاسل القادمة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل الأحد القادم، فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن تقام فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.