انت الان تتابع خبر بجلطة دماغية.. وفاة الفنان السوري شادي زيدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الفنانة غفران ديروان قد أعلنت نبأ وفاة الفنان شادي زيدان عبر حسابها في "فيسبوك"، حيث علقت: "الله يرحمك يا استاذ شادي ويجعل مثواك الجنة، آلمنا رحيلك، والله يصبر عيلتك يارب، عزائي الكبير لوالدتك وللاستاذ أيمن زيدان والاستاذ وائل والعائلة جميعا، السلام لروح الفنان شادي زيدان".وقبل نحو أسبوع، أعلن مقربون من الفنان السوري دخوله المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه، قبل أن يتم الإعلان عن دخوله في "كوما".