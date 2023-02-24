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دول عربية تشيد بالعراق: يلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات العربية

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بغداد - ياسين صفوان - وتستضيف العاصمة بغداد، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي من الفترة (23 – 26) من الشهر الحالي. 

وقال عضو مجلس النواب اللبناني ميشيل موسى ان "العراق يلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية.

كما ذكر أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير ان "العراق يستضيف اتحاد البرلمان العربي بإمكانيات تنظيمية عالية"، فيما أكد عضو البرلمان الصومالي السعيد محمد محمود ان "العراق يشهد عودة قوية لاحتضان المؤتمرات الرامية لحل المشاكل العربية".

الى ذلك، أضاف عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، ان "للعراق دور كبير في العمل العربي المشترك وسعداء بعودته لاحتضان الدول العربية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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