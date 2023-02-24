انت الان تتابع خبر أنباء غير سارة لعشاق ريال مدريد قبيل مواجهتي الديربي والكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخضع ألابا ورودريغو لأشعة رنين مغناطيسي، صباح أمس الخميس، أظهرت معاناة اللاعب النمساوي من إصابة عضلية في الفخذ اليمنى، فيما يعاني المهاجم البرازيلي من إصابة في ساقه اليسرى.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر من النادي قولها إن ألابا سيغيب شهرًا عن الملاعب ورودريغو نحو عشرة أيام، ما يعني أن الميرينغي سيفتقدهما في مواجهتي أتلتيكو مدريد وبرشلونة هذا الأسبوع.



ويلاقي النادي الملكي نظيره أتلتيكو في ديربي العاصمة مدريد يوم غد السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني ، وذلك قبل أن يستضيف غريمه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس 2 مارس/ آذار القادم.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة (59 نقطة).

