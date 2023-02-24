شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: اجتماع مع "التخطيط والتنمية المحلية" لزيادة مخصصات شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بحث خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية، طلبات الإحاطة المقدمة منه، بشأن مطالب أهالي شبرا الخيمة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نواب المحافظ، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء هيثم دسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة وكافة القيادات التنفيذية.

وأضاف أنه استعرض ما يتعرض له أهالي منطقة أم بيومي وشارع أحمد عرابي بعد تمدد سوق الأحد ليشمل شارع أحمد عرابي، مؤكدا أن الدولة صرفت ملايين الجنيهات لتوسيع الطريق الدائري وتطوير شارع أحمد عرابي وتمدد السوق في هذا الشارع الرئيسي، يعد إهدار لموارد الدولة، موضحا أن محافظ القليوبية اتخذ قرارا فوريا بوضع نقطة اشغالات أسفل محور العصار وخدمة شرطية، وعمل نيوجيرسي لمنع تمدد السوق في الكتلة السكنية، على أن يتم مراقبة التنفيذ من قبل النائب محمد عبد العزيز ونواب شبرا الخيمة.

ولفت "عبد العزيز" إلى أنه طرح مشكلة القمامة ومعاناة المواطن في شبرا الخيمة بشأنها، وضرورة تنفيذ منظومة جديدة للقمامة، مشددا أنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين السيد المحافظ ونوابه وممثلي وزارة المالية ونواب شبرا الخيمة لانهاء كافة الدراسات لتنفيذ المنظومة الجديدة لجمع القمامة.

كما أكد النائب محمد عبد العزيز أن شبرا الخيمة تمثل حوالي ثلث تعداد سكان محافظة القليوبية، مطالبا بزيادة المخصصات المالية في الخطة الاستثمارية تناسبا مع عدد السكان، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظ لعقد لقاء بين نواب شبرا الخيمة ووزارة التخطيط لذلك، موضحا متابعته لكافة توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى نتمكن من تحقيق أفضل خدمات للمواطن وحسن إدارة الموارد.