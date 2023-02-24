شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أرسنال تقطع الطريق أمام الريال فى التعاقد مع نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانو، المتخصص فى سوق الإنتقالات، أن مسئولي أرسنال قد توصلوا لإتفاق مع النجم الإنجليزي ساكا، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق خلال المرحلة القادمة.

حيث سينتهي عقد ساكا مع أرسنال فى صيف 2024 القادم، وعلى هذا الأساس توصل مسئولي الجانرز مع اللاعب على تجديد تعاقده لمدة 4 مواسم آخري، لينتهي تعاقده فى صيف 2028.

وأشار رومانو أن ساكا سعيد بالبقاء داخل صفوف أرسنال، وأنه يتمني البقاء لفترة أطول داخل الفريق، مشيرا إلى أنه لن يرحل خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن اللاعب تعلق بالأجواء داخل المدفعجية ولا يفكر فى الرحيل.

هذا وكان نادي ريال مدريد يرصد إمكانية خطف اللاعب من الجانرز بنهاية تعاقده، الأمر الذي حسمه مسئولي الجانرز بشكل مبكر لينهي كافة المحاولات أمام ريال الفريق المدريدي فى ضم اللاعب.



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ويبدو أن نادي أرسنال سيتبع سياسة جديدة، ولن يسمح بلاعبي الخط الأمامي والأوجه الأساسية فى الفريق من المغادرة فى الصيف، حيث أن الفريق نجح فى وقت سابق من تجديد عقد جابريل مارتينيلي.

كما أن جميع المؤشرات تؤكد إقتراب إدارة الفريق من تجديد تعاقدها مع صاليبا، نجم الفريق خلال المرحلة القادمة، للإنتهاء من ملف اللاعبين، التى تقترب عقودهم على الانتهاء .