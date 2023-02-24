شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من فاران عقب تأهل اليونايتد على حساب برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي رفائييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على التعليق عن مواجهة اليونايتد، فى إياب دور ال 32 من منافسات الدوري الأوروبي، والتى أنتهت بتفوق الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، فى الأولد ترافورد، ليتأهل الفريق الإنجليزي للدور القادم.

حيث أكد فاران أن فريقه استحق الصعود إلى الدور القادم، بعدما نجح فى تقديم ملحمة كبيرة فى مواجهة الإياب، والتى كانت صعبة على كلا الفريقين، ولكن نجح اايونايتد لحسمها لصالحه فى نهاية الأمر.

وشدد فاران على سعادته الكبيرة بالهدف الذي أنقذه على خط مرمي فريقه فى الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، والذي كان سيجعل المواجهة تمتد للأوقات الإضافية، بعد أن تجاوزت كرة ليفاندوسكي الحارس المخضرم دي خيا، لتجد رفائييل لها بالمرصاد.



تين هاج يعبر عن رأيه من المنافس القادم

وعلى الجانب المقابل،أكد تين هاج بأنه لا يهتم بمنافس الفريق القادم، أو ما ستسفر عنه القرعة لخصم اليونايتد القادم فى الدوري الأوروبي، مؤكدا أن تركيزه الحالي منصبا فقط على مواجهة نيوكاسل القادمة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل الأحد القادم، فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن تقام فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.