الارشيف / اخبار العالم

البرلمان يفشل بعقد جلسته الخاصة بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات‎‎

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يفشل بعقد جلسته الخاصة بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - للاثنين المقبل، ارجأ مجلس النواب جلسته الخاصة بالتصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد رفض الدخول لقاعة البرلمان من قبل الاعضاء الحاضرين.

وبحسب نواب مستقلين فإنّ هذا القانون سيكرّس لعودة الاحزاب الكبرى، التي تسعى لتدوير نفسها من جديد والاشتراك بالعملية السياسية، مصرين على إلغائه وعدم ادراجه بجدول اعمال الجلسات المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا