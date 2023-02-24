انت الان تتابع خبر البرلمان يفشل بعقد جلسته الخاصة بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - للاثنين المقبل، ارجأ مجلس النواب جلسته الخاصة بالتصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد رفض الدخول لقاعة البرلمان من قبل الاعضاء الحاضرين.

وبحسب نواب مستقلين فإنّ هذا القانون سيكرّس لعودة الاحزاب الكبرى، التي تسعى لتدوير نفسها من جديد والاشتراك بالعملية السياسية، مصرين على إلغائه وعدم ادراجه بجدول اعمال الجلسات المقبلة.

