استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية .. خبير: الجنون موجود في كل اللحظات

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إن المعركة الروسية الأوكرانية تأخذ شكلا آخر مع دخول التكنولوجيا الغربية والأوروبية والتسليح الأوروبي، مشيرًا إلى أن روسيا في مرحلة تخبط على جميع النواحي.

وأضاف «عليبة» عن إمكانية استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية قائلا: «الجنون موجود في كل اللحظات وإلا مكنش الحرب الروسية نفسها اندلعت، والجنون الكبير فيه تصور ولكن أنا لا أميل أن الحرب النووي ترد لأنها مغامرة كبيرة».

وتابع أحمد عليبة: «استخدام التهديد النووي هو نوع تكتيكي لرفع درجة التهديد وروسيا عندها أسلحة كثيرة في المخزن ولكن مسألة التشغيل والكفاءة مختلفة، والحرب لسه فيها فصول أخرى ولسه مفتوحة ولكن بوتين بقى عنده نوايا للتراجع ويبحث عن مخرج ملائم وأمريكا ممكن تمرّر رسائل غير معلنة ولكن تحاول الضغط على أوكرانيا».