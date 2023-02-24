شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من كاسميرو عقب سقوط برشلونة فى الأولد ترافورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرازيلي كاسميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على التعليق عن ما حدث فى مواجهة الأمس وتفوق فريقه على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، فى مواجهة الإياب بدور ال 32 من منافسات الدوري الأوروبي.

وقال كاسميرو: " مباراة جنونية أمام منافس كبير، ولكن اليونايتد فريقا قوي آخر، استحق الفوز فى تلك المواجهة بفضل روح لاعبيه، مؤكدا أن الخطوات القادمة ستكون أصعب، ولكن الجميع متأهب لحصد الألقاب ".

وواصل كاسميرو حديثه حينما قال، أعتدت الفوز على برشلونة كثيرًا فى الفترة الماضية، كما أن الفوز عليه مختلفا تمامًا عن الفوز على أي منافس آخر، ومن ثم فإن إقصاء بحجم البرسا يجعل الجميع داخل قلعة الشياطين الحمر سعداء.

وأختتم حديثه" جماهير أولد ترافورد رائعة، أنها تجبر الجميع على تقديم أفضل ما لديه فى المباراة من أجل الفريق، شكرًا لمساندتكم الدائمة للفريق طوال الفترة الماضية ".



تين هاج يعبر عن رأيه فى المنافس القادم

وعلى الجانب المقابل،أكد تين هاج بأنه لا يهتم بمنافس الفريق القادم، أو ما ستسفر عنه القرعة لخصم اليونايتد القادم فى الدوري الأوروبي، مؤكدا أن تركيزه الحالي منصبا فقط على مواجهة نيوكاسل القادمة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل الأحد القادم، فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن تقام فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.