انت الان تتابع خبر يتصدرها صلاح.. محرز ينضم لقائمة إفريقية "اسطورية" في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعاد مانشستر سيتي من أرض مضيفه لايبزيغ، يوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، في ذهاب الدور ثمن النهائي من أمجد البطولات الأوروبية.

ووضع محرز فريقه في المقدمة عند الدقيقة 27، مستغلاً تمريرة من زميله جاك غيريليش، فوَّتها له إلكاي غوندوغان، ليجد الجزائري نفسه في مواجهة الحارس كيفين ترامب، حيث وضع الكرة في اتجاه قدمه الثابتة على اليسار، لتستقر في الشباك.



وبفضل هذا الهدف، بات النجم الجزائري في المركز الخامس بقائمة الهدافين الأفارقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووصل محرز إلى هدفه رقم 20 في "التشامبيونزليغ"، أربعة منها بقميص ليستر سيتي، والبقية مع مانشستر سيتي، سجلها في 53 مباراة بألوان الفريقين.

وذكرت شبكة opta المتخصصة في الإحصائيات، أن محرز هو خامس لاعب إفريقي يسجل 20 هدفاً وأكثر في دوري أبطال أوروبا، بعد المصري محمد صلاح والإيفواري ديدييه دروغبا ولكل منهما 44 هدفاً، والكاميروني صامويل إيتو (30) والسنغالي ساديو ماني (27).

وجاءت أهداف محرز العشرين موزعة بواقع 4 أهداف في موسم 2016-2017، وهدف وحيد في موسم 2018-2019، ومثله في 2019-2020، وأربعة أخرى في موسم 2020-2021.

وجاءت الحصيلة الأفضل لمحرز في دوري أبطال بموسم 2021-2022، وفيه هز النجم الجزائري شباك المنافسين سبع مرات، بينما وصل إلى هدفه الثالث في الموسم الجاري 2022-2023، وبإمكانه زيادة هذا الرصيد في مباراة العودة.

رياض محرز مرشح لجائزة أفضل لاعب

في هذه الأثناء، تواجد الدولي الجزائري في قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب عن مرحلة الذهاب لمباريات أمس وأول من أمس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق ما ذكره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويتنافس محرز على الجائزة مع الثلاثي فنيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد؛ وهاكان تشالهان أوغلو، من إنتر ميلان؛ وهيرفينغ لوزانو، من نابولي.

وبإمكان عشاق الكرة الأوروبية وأنصار اللاعب الجزائري التصويت له عن طريق الموقع الرسمي "لليويفا".

ولم يكن هدف محرز كافياً لمنح مانشستر سيتي الفوز، لأن لايبزيغ نجح في تعديل النتيجة برأسية رائعة من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب وذلك يوم 14 مارس/آذار 2023، على ملعب الاتحاد، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألغى أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار بدءاً من موسم 2021-2022.

