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7 حالات تؤدى لغلق المنشآت الفندقية والسياحية إداريا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد -  

 

١ - مخالفة أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية

 

٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

 

٣ - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة .

 

٤ - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

 

٥ - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

 

٦ - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون .

 

٧ - مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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