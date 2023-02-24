شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات تؤدى لغلق المنشآت الفندقية والسياحية إداريا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

١ - مخالفة أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية

٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

٣ - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة .

٤ - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

٥ - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

٦ - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون .

٧ - مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية.