شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تستهدف أفرادا وكيانات.. عقوبات أمريكية مرتقبة على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، النقاب عن اعتزام الولايات المتحدة الإعلان الجمعة عن حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات روسية.

ويتزامن الإعلان الأمريكي مع الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت 24 فبراير/ شباط 2022، ووسط إخفاق أوروبي في التوصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء الخميس خلال الإفادة اليومية، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستستهدف قطاعات البنوك والدفاع والتكنولوجيا.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أجل الدفاع عن حريتها.

وعن الشائعات التي تتحدث عن دعم الصين لروسيا وإرسالها أسلحة، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أنه ليس لدى الولايات المتحدة أدلة على إرسال الصين أسلحة إلى روسيا، ومستمرون في مراقبة الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق الخميس، أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، كان يعتزم تطبيقها بمناسبة الذكرى السنوية للحرب غدا الجمعة.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز: إن بولندا كانت تمنع الاتفاق حول حزمة العقوبات بسبب الإعفاءات المقترحة للحظر على واردات الاتحاد من المطاط الصناعي الروسي.

وأضاف دبلوماسيون بولنديون، أن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى صباح الجمعة، في الذكرى الأولى للحرب لمحاولة إبرام اتفاق، حسب المصادر.