شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجارات وإطلاق نار ومسيرات مجهولة.. ماذا يحدث في كرج الإيرانية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت تقارير إعلامية وشهود عيان باستهداف طيران مسير مجهول لمنشآت عسكرية بكرج قرب العاصمة الإيرانية طهران، حيث سمعت انفجارات، وتصدت الدفاعات الجوية للهجوم.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة دمرت سيارة بالقرب من حديقة عظيمية في مدينة كرج غرب طهران، التي شهدت تفعيل الدفاعات الجوية.

وبينما وثق شهود عيان، أصوات الانفجارات، وتصدي الدفاعات الجوية بكثافة للطائرات في سماء كرج، كانت لوكالة "تسنيم" الرسمية، المقربة من الحرس الثوري رواية أخرى.

فقد ذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن صوت الانفجار الذي سمع في أطراف كرج، كان مرتبطا بتدريبات عسكرية ليلية لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري.

وأكد المصدر المطلع للوكالة أن دوي الانفجارات وإطلاق النار الذي سُمع هناك يعود لدورة تدريبية روتينية لقوات "الباسيج".

وذكر أن القوات المشاركة في التدريبات أطلقت الرصاص على أهداف افتراضية محددة سلفًا.

ووعدت وكالة "تسنيم" بالإعلان عن أخبار إضافية في وقت لاحق.