شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يقترب من تجديد عقد نجم فريقه.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى آرسنال الإنجليزي، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب بالفترة المقبلة.

آرسنال على بعد خطوة من تجديد عقد ساكا

وكشفت تقارير صحفية عن اقترب نادي أرسنال من تجديد التعاقد مع النجم الإنجليزي بوكايو ساكا، مهاجم الجانارز قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من عقده مع النادي اللندني.

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فترة جيدة فنيًا، حيث يستمر في صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 54 نقطة.

وأكدت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، على أن ابن الاكاديمية اللندنية، يقترب من الحصول على عقد جديد، قبل 12 شهرًا من نهاية عقده الحالي.

صاحب الـ 21 عامًا يسعى إلى الاستمرار مع أرسنال، رغم العروض الاهتمام الكبير من أندية أوروبا من نجم المنتخب الإنجليزي.

أرسنال سيجدد مع اللاعب بعقد طويل الأمد، براتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

المدير الفني مايكل أرتيتا يعتقد أن ساكا هو أحد أعمدة فريقه الحالي، الذي يحاول المنافسة من خلاله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.