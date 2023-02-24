شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تين هاج بعد إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن فوز فريقه على برشلونة فى المواجهة التى جمعت بينهما الليلة، والتى أنتهت بتفوق الشياطين الحمر بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات مباريات إياب دور ال 32 من الدوري الأوروبي.

وأعرب تين هاج عن سعادته بهذا الفوز الكبير، مشيرا إلى أن المواجهة كانت صعبة للغاية أمام فريق عنيد بحجم برشلونة، مشيدا بالروح القتالية العالية التى ساهمت فى تحويل تأخر الفريق بهدف للفوز بهدفين، بجانب دعم الجماهير المستمر فى الأولد ترافورد.

وأضاف هاج بأن برشلونة ظهر بشكل مميز فى تلك المواجهة، كما أن مدربه تشافي تفوق عليه بصورة كبيرة فى شوط اللقاء الأول، واصفا المدرب الإسباني بأنه مشروعا للبلوجرانا لسنوات عديدة قادمة.



تشافي يلمح لغيابات الفريق المؤثرة

وعلى الجانب الآخر يري تشافي نفسه بأنه قدم مباراة مميزة، فى ظل معاناة الجانب الكتالوني للعديد من الغيابات، فى تلميح صريح بأن الأمور كانت ستختلف تمامًا، فى حالة تواجد كلا من ديمبلي وبيدري، إضافة إلى جافي.



موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل الأحد القادم، فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن تقام فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.