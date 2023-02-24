انت الان تتابع خبر العيساوي بذكرى استشهاد الناصري: كان في طليعة الملبين لفتوى المرجعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العيساوي في بيان "نستذكر في مثل هذا اليوم الحزين الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الكبير المجاهد أبو طه الناصري بعد حياة حافلة كان عنوانها الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن والمقدسات ومحاربة الطغيان والإرهاب قبل ان يتوجها بالشهادة مضرجا بدمه في معركة العراق الكبرى ضد فلول داعش الإرهابي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".وأضاف "لقد بدأ الشهيد الكبير أبو طه الناصري (رحمه الله تعالى) حياة الجهاد منذ أيام شبابه، حيث قارع الدكتاتورية الصدامية الى جانب اخوانه المجاهدين وكانت له صولات وجولات بطولية ضد النظام البعثي المجرم، وبعد سقوط النظام كان من أوائل المتصدين لقوات الاحتلال الأميركية وبعد ذلك التحق بالدفاع عن مرقد العقيلة زينب (ع) في سوريا".ولفت الناصري الى أنه "بعد الاجتياح الداعشي كان في طليعة الملبين لفتوى المرجعية الدينية العليا وشارك في أكثر المعارك شراسة في محافظة نينوى قبل ان يسقط مضرجا بدمه شهيدا محتسبا في مثل هذا اليوم من عام 2017 في قضاء تلعفر مدافعا عن الأرض والعرض والمقدسات حتى آخر رمق في حياته الشريفة".