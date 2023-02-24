شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 صواريخ دفعة واحدة.. كوريا الشمالية تعلن تفاصيل تجربتها الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أحدث سلسلة تجاربها الصاروخية، أعلنت كوريا الشمالية فجر الجمعة، عن إطلاقها أربعة صواريخ من نوع كروز.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة تجارب يصفها الغرب وخصوم كوريا الشمالية بالاستفزازية، وتفجر التوترات بشبه الجزيرة الكورية، خوفا من إجراء بيونج يانج تجربة نووية على غرار ما فعلت عام 2017.

صواريخ كروز الاستراتيجية قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت باتّجاه البحر، ووصفت التجربة بأنه "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للدولة النووية.

الصواريخ من نوع "هواسال-2 "وأطلقت من محيط مدينة كيم تشيك بمقاطعة هامغيونغ الشمالية، وذلك باتجاه بحر الشرق المعروف أيضًا باسم "بحر اليابان".

وفي تفاصيل الإطلاق ذكرت الوكالة أنّ الصواريخ اجتازت مسافة ألفي كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها "بدقّة"، بيد أنها لم تحدد طبيعة أو ماهية تلك الأهداف المصابة.

وفي ردود الفعل الأولية الداخلية نقلت الوكالة ارتياحا كبيرا لدى "اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري" الحاكم لنتائج تجربة الإطلاق.

وتابعت أنّ "التجربة أظهرت مرة أخرى بوضوح القدرات الحربية للقوة القتالية النووية لكوريا الديموقراطية التي تعزّز بكلّ الطرق قدرتها على شنّ هجوم نووي قاتل ضد القوى المعادية".