شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتصال هاتفي بين رئيسي مصر وأوكرانيا.. ما فحواه؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساعي بلاده لدفع جهود السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الأوكراني، الخميس، وفقا للرئاسة المصرية.

وبحث السيسي وزيلنسكي آخر المستجدات على الصعيدين الإنساني والميداني في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة المصرية، إن السيسي وزيلينسكي ناقشا الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وبحسب الرئاسة المصرية فإن السيسي أكد على دفع بلاده لجهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام.

ونوه إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني، منوهًا إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصةً في إفريقيا.

وجرى مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب، حيث أكد السيسي الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكراني عارضًا جهود بلاده في هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي.

ولطالما حذر الرئيس المصري من تداعيات الحرب الأوكرانية على العالم حال استمرارها خلال العام الجاري أو ما بعده.