شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الشمالية تجري تدريبات على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وسائل إعلام رسمية، إن كوريا الشمالية أجرت، الخميس، تدريبات على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كوريا الشمالية نفذت، الخميس، تدريبات أطلقت خلاله صاروخ "كروز" استراتيجي طويل المدى، ووصفت ذلك بأنه اختبار لتأكيد جدارة وتشغيل أسلحة ذات قدرات نووية تم نشرها في وحدات عسكرية.

وأوضحت أن التجربة الصاروخية تهدف إلى "تعزيز الكفاءة القتالية وقدرة" صواريخ "كروز" التي تم نشرها في الجيش "لإدارة القنابل النووية التكتيكية".

وفي تصريحات سابقة اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن تجربة صاروخية مماثلة كانت تحذيرًا واضحًا آخر "لأعداء" كوريا الشمالية.

وقال إن البلاد "يجب أن تواصل توسيع مجال العمليات للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية خطيرة وأي أزمة حرب في أي وقت، وأخذ زمام المبادرة فيها بالكامل"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

كانت كوريا الشمالية قد اختبرت، لأول مرة، صاروخ "كروز" "استراتيجيًا" في سبتمبر/أيلول 2021، والذي اعتبر محللون في ذلك الوقت أنه قد يكون أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرات نووية.

وتؤكد تجربة، الخميس، ذلك الدور النووي وأنه انضم إلى العمليات الآن، على رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أتقنت التكنولوجيا اللازمة لبناء رؤوس حربية صغيرة بما يكفي لحملها على صاروخ "كروز".