شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة أمام "طاقة النواب" لوزيرى الكهرباء والبترول الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم لمناقشة 6 طلبات إحاطة موجهة لوزيري الكهرباء والبترول حول عدد من القضايا التي تمس حياه المواطنين وتحسين حياتهم.

وخصصت اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين لمناقشة موضوعی طلبی الاحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي بشأن سوء حالة شبكات الكهرباء بمدينة دمنهور - محافظة البحيرة ، والمشاكل المترتبة على عدم وجود صيانة لهذه الشبكات، و النائب عبد الباسط الشرقاوي بشأن التأخر في تغيير مسار الخطوط الهوائية داخل قرية منشأة غربال – مركز دمنهور - محافظة البحيرة.

يأتي ذلك فضلا عن مناقشه موضوعی طلبی الاحاطة المقدمين من النواب خالد بدوى بشأن كثرة حوادث الماس الكهربائي والانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب نقص وتهالك

محولات الكهرباء بعدد من قرى وعزب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وسهام بشاى بشأن سرعة الانتهاء من توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة بمركز الواسطى-محافظة بنى سويف على أرض مجاورة للمحطة ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء (بوزارة الموارد المائية والرى)،وذلك للنفع العام، مع تخصيص أو نقل الإشراف الإداري عليها لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أما يوم الثلاثاء تنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حمود هشام توشكى بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمناطق بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، وكذا طلب الاحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي بمدينة الفشن - محافظة بني سويف،وندرة توافر أنابيب البوتاجاز وأرتفاع أسعارها.