"عرين الأسود" تعلن التحاق عشرات المقاتلين بها بعد مجزرة نابلس وتدعو لـ"صلاة الفجر العظيم"

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، مساء اليوم الخميس، أن العشرات من المقاتلين انضموا لها بعد يوم واحد من استشهاد 11 فلسطينياً بمجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بنابلس، وإصابة أكثر من مائة آخرين، فيما دعت إلى إقامة صلاة "الفجر العظيم" غداً الجمعة في نابلس.



ونعت "عرين الأسود" مقاتليها الذين استشهدوا أمس، وهم "الشهيد القائد حسام اسليم - أحد قادة عرين الأسود، والشهيد القائد محمد ابو بكر - أحد قادة عرين الأسود، والشهيد الأسد المشتبك وليد الدخيل، والشهيد الأسد المشتبك تامر الميناوي، والشهيد الأسد المشتبك محمد العنبوسي، والشهيد البطل أخصائي العبوات المتفجرة جاسر القنعير".



وقالت "عرين الأسود"، في بيان نشرته على حسابها في تيليغرام: "لا نامت أعين الجبناء، فإن كان البعض قد رضي لنفسه الذل والضعف والهوان، فإنّا والله لا نرضى إلا العزة والكرامة والقوة، طريقنا للرجال فقط، ولا مجال للرجوع خطوة للوراء، نعلم بأن الحُزن قد عمّ البلاد على فاجعتنا بفقد رجالنا، ولكننا مستمرون، فمنذ الأمس فقط، وبعد تشييع شهدائنا لمثواهم الأخير، انضم ما يقارب الخمسين مقاتلاً جديداً لمجموعات عرين الأسود، فمن يستطيع إنهاء عرين الأسود؟".



وقالت العرين: "هنا ندعو أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للانخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات، ولكن بتخطيطٍ جيد، كما وندعو أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم‐ فجر يوم الجمعة 24/2/2023 في مسجد النصر في مدينة نابلس، لنكون وإياكم أكتافنا بأكتافكم، وقلوبنا مع قلوبكم تعمر بذكر الله والصلاة على رسول الله والدعاء لشهدائنا الأبرار".



من جانب آخر، أكدت مصادر محلية وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال على جبل جرزيم بمدينة نابلس، بعد إطلاق مقاومين النار باتجاه النقطة العسكرية للاحتلال المقامة هناك، فيما سُمعت أصوات انفجارات بالمكان وإطلاق الاحتلال قنابل إنارة.



في سياق آخر، أصيب عدة فلسطينيين، اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة.



واقتحم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، خربة الحفيرة جنوب جنين شمال الضفة وأدوا طقوساً تلمودية، بالتزامن مع إعاقة قوات الاحتلال تنقل الفلسطينيين هناك، لتأمين اقتحام أولئك المستوطنين، فاندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



(العربي الجديد)