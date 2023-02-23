شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يريد ضم لاعب البرسا وبرشلونة يرد بقوة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا عرض من نادي أرسنال من أجل ضم لاعب البرسا رافينيا خلال الفترة القادمة.

أرسنال يطلب ضم رافينيا



وطلب نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رافينيا مقابل 70 مليون يورو.

برشلونة يرفض رحيل رافينيا عن الفريق

ورفض مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رافينيا خلال الفترة القادمة وقرر استمراره مع الفريق.

وتمسك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي ببقاء لاعب الفريق رافينيا بسبب الاحتياجات الفنية له.

ويسعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي للحفاظ على قوام الفريق الأساسي خلال الفترة القادمة.