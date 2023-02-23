انت الان تتابع خبر نقابة الفنانين تكشف سبب انتشار "الأغاني الهابطة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وتوت في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الأغاني تبدأ بالكلام واللحن والصوت والمجتمع العراقي شهد تطورا وانتقالا من الإيقاع البطيء الى إيقاع اسرع عبر الزمن، ما اثر على نوعية الأغاني وكلماتها"، مؤكدا ان "الإيقاع السريع لا يعني ان تكون كلمات الأغاني هابطة ولا تعطي المبرر لانتشار هذه الأغاني ويجب العودة الى الكلمات الرصينة التي تعبر عن اصالة شعب العراق".وأضاف: "كان في السابق هناك لجنة قبل 2003 تعطي اجازات للنصوص والالحان اما الان لا توجد مثل هذه اللجنة"، موضحا ان "انتشار الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي أدت الى انتشار ظاهرة كلمات الأغاني الهابطة".

وأشار وتوت الى ان "إجازة ممارسة المهنة تمنح لأشخاص ممكن ان يكونوا فنانين ضمن المجال الفني ومنحها يعني ان يخضع الشخص لقوانيين نقابة الفنانين واي مخالف تسحب منه إجازة ممارسة المهنة وهناك لجنة لمتابعة هذا الموضوع".

ولفت الى انه "لدينا غرفة مراقبة تراقب أي تشويه للفن العراقي ويتم اخذ تعهدات بعدم تكرار المحتويات الهابطة والا سيتم تحويل الامر للقضاء للبت في الموضوع"، موضحا ان "هناك 25 قضية محتوى هابط تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتم اصدار قرارات قضائية بحقها".

وأكد وتوت ان "غياب المسابقات الغنائية وعدم وجودها بسبب غياب الدعم الحكومي للنقابة من اجل إقامة المهرجانات والفعاليات الفنية التي تحتاج الى دعم مالي والذي غاب بشكل كبير"، منوها: "نحتاج الى لجان فنية تقيم كلمات والحان وتصوير الأغاني العراقية".