شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق معارض ومنافذ غذائية مخفضة ويحتفل بأوائل الطلبة وقوافل طبية مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين ، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القليوبية

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية كفر الحصافة، ويضم المعرض كافة مواد السلع الغذائية والرمضانية "ياميش رمضان"، والأدوات المنزلية، والسجاد، والملابس، والأحذية، والمكتبة الكاملة لجميع الأدوات المنزلية وذلك بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

وفى محافظة المنيا

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذ ثابت لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم البلدي الجاهزة بأسعار مخفضة للمواطنين، في منطقة إستاد سمالوط الرياضي، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لمواجهة جشع التجار والحد من غلاء الأسعار لتوفير سلع غذائية بأسعار مناسبة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريمة.

كما أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض لبيع مستلزمات الأسرة وتجهيز العرائس، تحت عنوان "علي قد الأيد"، وذلك لعرض مستلزمات الأسرة من سجاد، وبطاطين، وجميع المفروشات، والأدوات المنزلية، بالإضافة إلي الملابس والشنط بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين، منذ بداية افتتاحه، والذي أشادو بجودة المعروضات وأسعاره التي جاءت في متناول الجميع.

كما قامت أمانة الحزب بالمحافظة ، بتنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع المساعدات العينية للبطاطين، علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، وذلك لمواجهة برد الشتاء القارص، في مناطق سمالوط البلد، ومنقطين .

وفى محافظة السويس

استكملت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، تحت شعار "شركاء من أجل صحتك"، بمنطقة السلام في حي الجناين، وشملت تخصصات طبية متعددة 18 تخصص في "نساء وتوليد، أطفال، حميات، حالات حرجة"، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من الأهالي، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء التحاليل الطبية، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي 300 حالة.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، دورة تعليم اللغة الإنـجليزية لعدد كبير من الطلاب والطالبات، الذين قاموا بالتسجيل في الدورة، واشتملت المحاضرة على المهارات الأساسية فى المحادثة والقواعد وطرق التهجى الصحيحة في النطق لبعض المفردات.

وفى محافظة قنا

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية كبري بمنطقة "الحصواية" بمدينة قنا، ضمت العديد من التخصصات الطبية وذلك إطار جهود الحزب لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، وشهدت القافلة اقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 1473 حالة في جميع التخصصات، وضمت القافلة تخصصات متعددة منها "الأطفال والنساء والتوليد والعظام والرمد والمسالك البولية وأمراض القلب والأورام والجلدية"، وصرف العلاج المجاني لجميع الحالات".

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية تخصصية في مجال طب وجراحة العيون بالتعاون مع مستشفي الأقصر الدولي بقرية الترامسة، ووقعت القافلة الكشف الطبي علي نحو 421 حالة من أبناء القرية وتم تحويل عدد من الحالات التي تتطلب حالاتها تدخل جراحي لمستشفي الأقصر الدولي مؤكدا علي أن القافلة قدمت جميعها خدماتها للمترددين عليها بالمجان.

وفى محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة ، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "القصر" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 130حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة ، ندوة تثقيفية صحية، عن الإستخدام غير أمن للأجهزة الذكية ، في مدرسة قسطل والعويني الإبتدائية والإعدادية.

وفى محافظة دمياط

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، للكشف علي أمراض الكبد والكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس c، في مركز شباب مدينة الروضة، بالتعاون مع مستشفي الكبد المصري وجمعية رعاية مرضي الكبد، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً، وسط تنظيم واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وفى محافظة البحيرة

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية حول "الطلاق الصامت والانفصال العاطفي"، والتي تضمنت مفهومه وأسبابه، وأهمية فتح جسور الحوار والتواصل بين الزوجين، حيث أوضحت الندوة التي نظمتها أمانة التنظيم، وجود اختلافًا جذريًا بين الطلاق الشرعي الذي يتم وفق إجراءات الانفصال النهائي بين الزوجين، والطلاق العاطفي "الصامت" وهو استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين مع انعدام مقومات الحياة الزوجية.

كما اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، رحلتها الترفيهية لشباب وقيادات الحزب بمدينة الغردقة، والتي استمرت فعاليات الفوج الأول إلي مدينة الغردقة، 5 أيام قام شباب الحزب خلالها بزيارة المعالم السياحية الخاصة بالمدينة وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "إعرف بلدك".

كما استكملت أمانة الحزب بالمحافظة، لليوم الثاني علي التوالي، فعاليات المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك من دار مناسبات قرية 8 أ، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 350 متنافس من مختلف الأعمار السنية والذين شاركوا في جميع مستويات المسابقة الخمس "جزء - ثلاثة أجزاء - ربع القرآن - نصف القرآن - القرآن كاملًا"، فعلى مدار ما يزيد عن خمس ساعات متواصلة تم تقييم جميع المشاركين في المسابقة في كافة المستويات.

وفى محافظة أسيوط

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لختام مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، وتكريم الفائزين والمشاركين في المسابقة، وذلك بقصر ثقافة أسيوط ، وتضمنت الحفل عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبث عدد من الفقرات الغنائية الوطنية، وفي ختام الحفل كرم المدراس الفائزة بالمراكز الأولي.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان، الإنتماء الوطنى والتصدى لحروب الجيل الخامس ومخاطر الألعاب الإلكترونية بمدرسة الإمام على بن أبى طالب، وتناولت الحديث عن ضرورة توخى الحذر من بعض الألعاب الإلكترونية التى تطلب منك بعض الأعمال التى قد تؤذى الآخرين وأن الحروب الجديدة هى حروب إلكترونية لتضييع الوقت واستنفاذ الطاقة وتغييب الفكر.