شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي.. مُفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالإعلان عن تشكيل برشلونة، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد بعد قليل، برشلونة لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بتعادل برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين لكل فريق.

وشهد تش مانشستر يونايتد تواجد ماركوس راشفورد، بجانب سانشو، فيجورست.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برشلونة، في بطولة الدوري الأوروبي، كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، مارتينيز، فاران، شو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو، فريد.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيجورست، سانشو.