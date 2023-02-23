شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من برونو فرنانديز قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على أسلوب إريك تين هاج المدير الفني للفريق، قبل مواجهة برشلونة.

ويستعد بعد قليل، برشلونة لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال فرنانديز في تصريحات لـ "بي تي سبورت": لقد تغير كل شيء مُنذ وصوله، هو مدرب متطلب يمكنك فعل ما يُريد أو ستغادر الفريق،لقد فعلها مع كريستيانو رونالدو وجادون سانشو وماركوس راشفورد.

وأضاف: على سبيل المثال، ماركوس راشفورد كان يلعب بشكل رائع لكنه قام بفعل خاطئ، ووضعه تين هاج على دكة البدلاء، الجميع كانمذهولًا، في البداية كنا نقول أننا نحتاجه ولكن لاحقًا جلست مع ديفيد دي خيا وقلت حسنًا يجب أن تكون الأمور هكذا دائمًا.

وتابع: من الواضح أن راشفورد في البداية كان غاضبًا لأنه يريد اللعب لكنه أخطأ، بدأ المباراة كبديل ودخل، وسجل، وانتصرنا، ابتسم هووالمدرب معًا بعد ذلك، هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر.

وختم: أنا والد، أنت أب أيضًا، في بعض الأحيان يتعين عليك وضع بعض القواعد في منزلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يتغلبون عليك وفي فترة زمنية قصيرة سيكونون أصحاب المنزل.