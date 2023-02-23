انت الان تتابع خبر الناتو يكشف: الصين تخطط لإرسال أسلحة إلى روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار ستولتنبرغ: "لم نشهد أي شحنات أسلحة من الصين إلى روسيا، لكننا رأينا دلائل على أنهم يبحثون وربما يخططون للقيام بذلك".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين بأسلحة لروسيا، إن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ذلك.