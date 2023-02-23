تحطم طائرة قرب فوهة بركان في الفلبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي أربعة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة من طراز «سيسنا» بالقرب من فوهة البركان الأكثر نشاطا في الفلبين، حسبما ذكر مسؤولون أمس.

ووصل فريق من الجنود ورجال الإطفاء ومتسلقي الجبال ورجال الإنقاذ المتطوعين إلى موقع التحطم في بركان مايون في إقليم ألباي، بعد السير عبر التضاريس الوعرة خلال الليل.

وقال كارلوس بالدو، عمدة بلدة كاماليج في ألباي «لقد وجدنا الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت بالقرب من فوهة بركان مايون».

وأضاف «تم العثور على جثث الضحايا، وهم طياران فلبينيان ومستشاران أستراليان في مجال الطاقة، بالقرب من الحطام».